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Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Malatya\'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Malatya'da yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 63 olaya müdahale etti. Operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç unsuru ele geçirildi.

01.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde ocak ayı içerisinde 63 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 91 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 260 gram kubar esrar, 86 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 290 uyuşturucu hap, 450 gram kenevir tohumu, tarihi eser olduğu değerlendirilen 74 parça, 120 kilogram tütün ve 9 araç ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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