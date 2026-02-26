Malatya\'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan, Malatya- Kayseri kara yolunda kar ve buzlanma sonucu ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Yolda kalan tırlar nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi.
Karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
