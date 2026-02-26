Malatya\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kara yolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, trafik ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir aldı.