Malatya'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Artıyor

22.05.2026 13:17
Kurban Bayramı öncesi Malatya Hayvan Pazarı'nda satışlar arttı, denetimler sıklaşıyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Kurban Bayramı öncesinde Malatya Hayvan Pazarı'nda hareketlilik artarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini yoğunlaştırdı. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, "Bakanlık olarak gerek Türkiye genelinde gerekse Malatya ilimizde kurban süreciyle ilgili gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malatya Hayvan Pazarı'nda satışlar hız kazanırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler artırıldı. İl Müdürü Osman Akar, beraberindeki ekiplerle birlikte hayvan pazarında incelemelerde bulunarak üreticiler ve vatandaşlarla görüştü.

"80'İN ÜZERİNDE VETERİNER HEKİM GÖREV YAPIYOR"

Hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulduğunu belirten Osman Akar, şunları söyledi:

"Malumunuz, önümüzdeki günlerde inşallah idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Tabii ki bu süreçte gerekli denetimlerimiz devam edecek. Kurbanlık alımları ve kurban kesiminden sonraki süreçte de yoğun şekilde denetimlerimiz sürecek."

Bugün de burada arkadaşlarımızla beraber incelemelerde bulunduk. Zaten burada önceden görevli çalışma arkadaşlarımız var. Biz de onların yaptığı faaliyetlere nezaret ederek hem vatandaşlarımızı dinledik, sorunları, sıkıntıları ve yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Buradaki esnafımızı dinledik. Yerelde sıkıntılı bir durum var mı diye üreticilerimizle bir araya geldik.

Bakanlık olarak gerek Türkiye genelinde gerekse Malatya ilimizde kurban süreciyle ilgili gerekli tedbirleri almış durumdayız. Hayvan hareketleri konusunda tüm ilçelerimizde yeterli sayıda, 80'in üzerinde veteriner hekim arkadaşımız görev yapıyor. Ayrıca kurban komisyonu olarak yaklaşık 49 yerde kurban satış yeri, 58 yerde de kurban kesim yeri belirlendi. Üreticilerimizin bu bölgelerde satış yapmalarını istiyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ TARIM CEBİMDE UYGULAMASINI KULLANABİLİR"

Vatandaşların kurbanlık hayvanların bilgilerine Tarım Cebimde uygulaması üzerinden ulaşabileceğini ifade eden Akar, "Bakanlığımızın uygulaması olan 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla vatandaşlarımız, eğer hayvanın yaşını ya da bilgilerini bilmiyorsa; hayvanın ırkı, yaşı ve cinsiyetiyle ilgili net ve somut bilgilere ulaşabilir. Kurbanlık alacak vatandaşlarımızın buna dikkat etmesini özellikle arzu ediyoruz" dedi.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 35-40 ARTIŞ VAR"

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise hayvan pazarında yoğunluk yaşandığını belirterek, "Satışlar da başlamış durumda, çok şükür. Burada en önemli konulardan biri, kurban şartlarını taşıyan hayvanların alınması ve kesilmesidir" diye konuştu.

Akın, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Küçükbaş hayvanlarda fiyatlarda çok büyük bir değişiklik yok. Geçen yılla bu yıl arasında yaklaşık yüzde 35-40 oranında artış var. Canlı kilogram fiyatı 320 lirayla 370 lira arasında değişiyor. Hayvan fiyatlarına baktığımız zaman ise 17 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar çıkan hayvanlar var. Herkesin bütçesine göre hayvan bulunuyor. Büyükbaş hayvanlarda ise canlı kilogram fiyatı 350 lirayla 400 lira arasında değişiyor. Genel fiyatlara baktığımızda da 100 bin liradan başlayıp 350-400 bin liraya kadar çıkan hayvanlar mevcut."

"BU SENE HAYVAN BİRAZ NOKSAN"

Hayvan üreticisi Hacı Bayram Demez de satışların iyi gittiğini belirterek, "Satışlar çok iyi gidiyor. Her sene beklenen satış bu sene de var. Şu anda daha bayrama 4-5 gün olmasına rağmen ben 70-80 tane hayvan sattım. İşaretlerini koymuşum, kağıtlarını vermişim. Vatandaşlar bayramın birinci, ikinci ya da üçüncü günü gelip hayvanlarını alıp kesecekler. Zaten parayı veriyorlar, sonra gelip hayvanı götürüyorlar. Bu sene hayvan da biraz noksan" dedi.

Kaynak: ANKA

