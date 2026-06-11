Malatya'da Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Kurtarma Operasyonu

11.06.2026 17:54
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MSB, Doğanşehir'de mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarıldığını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur. Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Paylaşımda, kurtarma operasyonuna dair görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Yerel Haberler, Doğanşehir, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Demet Kizildag Demet Kizildag:
    vay be çok ağır şartlarda kurtarılmışlar demek ki o bölgelerde hala insanlar yaşıyo galiba 0 0 Yanıtla
  • Mete Can Mete Can:
    şehit gibi yazıyorlar da adamlar hastanede şifa buluyo işte ne kadar dramatik yazmak gerek 0 0 Yanıtla
  • Mübeccel Bey Mübeccel Bey:
    helikopter falan çok havalı da bunlar mahsur kalmasaydı bu paraları başka yerlere harcayabilirdik ya 0 0 Yanıtla
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