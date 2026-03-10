Malatya\'da Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Malatya'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Seddar Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in her anı, sözü, davranışı ve halinin Müslümanlar için özel bir örneklik teşkil ettiğini, kutsal emanet ve vakıf eserlerinin de bu kapsamda Malatya'da sergilenecek olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Malatya'ya verdiği değeri gösterdiğini dile getirdi.

İslam medeniyetinin tarih boyunca sadece devletler kurmakla kalmadığını, insanı merkeze alan büyük vakıf kültürü de inşa ettiğini kaydeden Yavuz, "Bugün burada sergilenen eserler de işte bu büyük medeniyet yürüyüşünün sessiz ama çok kıymetli şahitleridir. Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimize ait Saç-ı Şerif, Sakal-ı Şerif ve mukaddes emanetler başta olmak üzere toplam 99 eseri sizlerle buluşturmuş olacağız. İnanıyorum ki bu sergiyi ziyaret eden her vatandaşımız burada yalnızca eserleri görmekle kalmayacak, aynı zamanda medeniyetimizin ruhunu, vakıf geleneğimizin derinliğini ve kutsal emanetlere duyulan saygıyı da hissedecektir." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de ramazanın coşkuyla idrak edildiği kentte kutsal emanetler ve vakıf eserlerinin sergilendiğini belirterek, bugünün unutulmayacak müstesna bir gün olduğunu söyledi.

Vatandaşların da sergiye coşkuyla katılım sağladığını belirten Er, "İnsanlarımızın manevi duygularının tavan yaptığı bir dönemde böyle bir etkinliğin olması Malatya'mız için çok sevindirici." dedi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı da 12 Mart'a kadar açık kalacak serginin ramazan ayının manevi ikliminde ziyaretçilerle buluşacağını kaydetti.

Sergideki eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü müzelerinden ve Milli Saraylar Başkanlığından temin edildiğini, burada Hazreti Peygamber'e ait Saç-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Kabe kapı ve Ravza-i Mutahhara örtüleri ile sanatkar ve hattat padişahlara ait hat levhalarının yer aldığını vurgulayan Bacanlı, serginin ramazanın feyz ve bereketi içinde katılımcılara tarihi yolculuğun yanı sıra manevi iklim sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

Serginin açılış kurdelesi İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun yaptığı duanın ardından kesildi.

Törene, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Hilal Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.