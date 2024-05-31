Malatya'da LGS Sınavına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti - Son Dakika
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Malatya'da LGS Sınavına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Malatya\'da LGS Sınavına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere 2 Haziran Pazar günü 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak. MOTAŞ'a ait otobüsler ve trambüsler, sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgesini göstermeleri halinde ücretsiz olarak kullanılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencilere başarılar dileyerek, umutlarının sınavla gerçekleşeceğini ifade etti.

31.05.2024 14:39
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Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere, Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarının 2 Haziran Pazar günü 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MOTAŞ'a ait otobüsler ve trambüslerin 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için ücretsiz hizmet verecek.

Sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisiyle toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar dileyerek, "Ortaokulu bitirerek LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. İnşallah girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye hak kazanır. 8 yıl boyunca çalışmalarının meyvesini inşallah bugün girecekleri sınavla alacaklar. Temennim ve dileğim odur ki hayatları boyunca hep başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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