Malatya'da Okul Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Okul Yenileme Çalışmaları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası Malatya'da yeni okullar inşa ediliyor, derslik sayısı 7,126'ya çıkıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde eğitim altyapısında ağır hasar oluşan Malatya'da, yürütülen yeniden inşa ve güçlendirme çalışmalarıyla okullar yenileniyor, derslik sayısı artırılıyor.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının sağlıklı, güvenli ve verimli şekilde başlamasına yönelik hazırlıkların değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentte eğitim alanında yürütülen yatırımların yanı sıra yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanan ve devam eden projeler ile okulların fiziki altyapısına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Derslik sayısı 7 bin 126'ya yükselecek

Deprem öncesinde Malatya'da 6 bin 177 derslik bulunurken, depremler nedeniyle 895 derslik kullanılamaz hale geldi.

Deprem sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 78 yeni okul inşa edilerek 1283 derslik eğitim öğretime kazandırıldı. Ayrıca 15 okulda gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarıyla 209 derslik yeniden hizmete alındı.

Böylece kent genelinde toplam 93 okul ve 1492 derslik tamamlanarak eğitim hizmetine sunuldu.

2026 Yatırım Programı kapsamında yer alan 72 projenin tamamlanmasıyla kente 1102 yeni derslik, 300 öğrenci kapasiteli bir pansiyon, 2 spor salonu, 19 atölye ve 300 yatak kapasiteli 3 öğretmenevinin kazandırılması planlanıyor.

Eylül 2026 itibarıyla 21 okul binasının tamamlanmasıyla 352 dersliğin daha eğitim öğretime açılması hedefleniyor. Ayrıca 100 öğrenci kapasiteli bir pansiyon binası da hizmete alınacak.

Yeni yatırımların tamamlanmasıyla deprem sonrasında yeniden eğitim öğretime kazandırılan toplam derslik sayısının 1844'e ulaşması bekleniyor.

Böylece Malatya'da toplam derslik sayısının yeni eğitim öğretim döneminde 7 bin 126'ya yükselmesi hedefleniyor.

Kentte sürdürülen çalışmalarla bir yandan depremde zarar gören eğitim yapıları yenilenirken, diğer yandan öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarına kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Okul Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Okul Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.