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Malatya'da otobüs kazası: 4 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da otobüs kazası: 4 ölü, 36 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İstanbul'dan Malatya'ya giden Medine Turizme ait otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada aynı istikamette seyreden bir kamyon da otobüse çarptı. Olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya\'da otobüs kazası: 4 ölü, 36 yaralı
02.01.2024 - 09:09,
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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