Malatya\'da polis 345 motosikleti denetledi, 436 kişinin GBT sorgusu yapıldı

Malatya'da polis ekiplerince motosikletlilere yönelik denetimlerde 345 motosiklet kontrol edildi, 436 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve motosiklet kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Asayiş Şube müdürlüklerinde görevli ekipler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri başta olmak üzere ana arterler, kavşaklar ve yoğunluğun bulunduğu noktalarda denetim yaptı.

Uygulamalarda 345 motosiklet kontrol edilirken, 436 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.