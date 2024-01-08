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Malatya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da takı satışı yapan bir iş yerinde yapılan incelemede, ruhsatsız 20 silah ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 500 dolu fişek, 184 muşta ve bıçak ile 50 biber gazı da bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Malatya\'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 16:05,
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Malatya'da takı satışı yapan iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü yunus ekipleri, Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde takı satışı yapan bir iş yerinin tezgahında 3 kurusıkı tabanca görünce inceleme başlattı.

Yapılan kontrollerde tabancaların ruhsatsız olduğu, faturalarının ve satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.

Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 20 kurusıkı tabanca, 500 dolu fişek, 184 muşta ve bıçak ve 50 biber gazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.M'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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