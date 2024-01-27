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Malatya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Malatya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

Malatya'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı saldırılara dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine dövizler eşliğinde yürüdü. Konuşmalarda İsrail'in sistematik zulmü ve işgali kınandı, Gazze halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Malatya\'da Sağlık Çalışanları İsrail\'in Saldırılarına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi
27.01.2024 - 17:14,
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MALATYA 'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'de uyguladığı saldırılara dikkat çekmek amacı ile sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Malatya'da çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek için giydikleri önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

Kanlboyu Bulvarı üzerinde bir araya gelen sağlık çalışanları ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde yürüdü.

Topluluk adına konuşan Feyza Karslıoğlu,açıklamasında zulümün biraz önce durması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"İsrail terör devletinin Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgal devam ediyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail bunları tüm dünyanın gözü önünde saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemini öğütlemeye başladığı haberleri geliyor.Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanların hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
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