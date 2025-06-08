Malatya\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

MALATYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği O.B. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından O.B., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve tüfeği ateşlediği belirlenen şüpheli Fırat G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.