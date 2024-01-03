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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar ve 88 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar ve 88 hap ele geçirildi

Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 14 adrese yapılan baskınlarda 209 gram esrar ve 88 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar ve 88 hap ele geçirildi
03.01.2024 - 18:12,
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda 14 parça halinde 209 gram esrar maddesi, 88 yeşil reçeteye tabi hap, 6 parça halinde 6,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar ve 88 hap ele geçirildi - Son Dakika
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