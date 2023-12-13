Malatya\'da suç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara operasyon

Erdoğan, Erbakan\'ın ardından bir parti lideriyle daha görüştü

Erdoğan seçimde 3 il için destek istedi, Erbakan "Bir şartım var" dedi

İstanbul\'da devrim gibi karar! Üç ilçeye giriş paralı oluyor

MALATYA'da suç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 13 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 8 tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.