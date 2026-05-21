Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 166 Bin Hap Ele Geçirildi
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 166 Bin Hap Ele Geçirildi

21.05.2026 12:15
Malatya'da düzenlenen operasyonda 166 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takipli çalışmada, 166 bin 376 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonun, Malatya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza hap miktarı olduğu bildirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, 20 Mayıs 2026 tarihinde batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 166 bin 376 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet kaynakları, ele geçirilen miktarın Malatya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza hap miktarı olduğunu bildirdi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU KARŞI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer ile birlikte operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede etkin bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Buna ilişkin olarak, özellikle arzın engellenmesine ilişkin olarak, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, istihbarat birimlerimiz ve narkotik timlerimiz göz açtırmadan mücadeleye devam ediyor."

Dün itibarıyla da Malatya tarihinde yakın zamanda en fazla yakalanan uyuşturucu miktarını ele geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle istihbarat birimlerimizin, narkotik timlerimizin bu gayreti vesilesiyle başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 166 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirilmiş ve 2 zanlı da gözaltına alınmıştır.

Özellikle buradan hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen evlatlarınızı merak edin. Onlara sevgi ve zaman yatırımı yapın. Çocuklarınızın kimlerle ve nerede zaman geçirdiğini lütfen merak edin. Şunu açıkça söylemek istiyoruz ki özellikle uyuşturucu madde arzını engelleme konusunda gece gündüz bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

