Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bazı ikamet ve araçlarda arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı aramalarda 7 kilogram esrar, 27 kök kenevir bitkisi, 55 gram kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
