Malatya'da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı bulunan 63 yaşındaki koca, eşini sokakta bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı bulunan 63 yaşındaki koca, eşini sokakta bıçaklayıp kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt'un Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saatlerinde sokakta karşılaşan çift arasında tartışma çıktı. Uzaklaştırma kararı bulunan Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla eşi Perihan Akbulut'u 8 yerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki kadın kurtarılamadı; kaçan zanlı aranıyor.

MALATYA'da Perihan Akbulut (61), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Hasan Akbulut (63) tarafından sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN SOKAKTA KARŞISINA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan Akbulut, eşi Perihan Akbulut ile sokakta karşı karşıya geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 8 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Perihan Akbulut, yaşamını yitirdi.

Kaçan şüpheli aranırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Malatya Eğitim ve Araştırma HastanesiYeşilyurtYeşilyurtYeşilyurt3. SayfaMalatyaOlaylarGüncelEkmekKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mümin Küçükakın Mümin Küçükakın:
    kadını koruyacağım diye erkeğe niye zulüm ediyorsun ki. kadını korumak çok içinden geldiyse , kadın sığınma evine götür, erkeğide tahrik etme. yeni çıkan yasalar gösteriyor ki amaç aileyi bitirmek. yaşanılan olaylardan, başka bir yorum çıkmıyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Bartın’daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı Bartın'daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü 'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
Fenomen Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi Feci şekilde hayatını kaybetti Fenomen Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
14:10
Canlı aktarıyoruz Sergen Yalçın için imza töreni düzenleniyor
Canlı aktarıyoruz! Sergen Yalçın için imza töreni düzenleniyor
14:01
Arda Güler kamera karşısına geçti Konuşulan rakam inanılmaz
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Öğrenince çıldırdı Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 14:17:17. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı bulunan 63 yaşındaki koca, eşini sokakta bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei