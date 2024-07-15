Malatya'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi - Son Dakika
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Malatya'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

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Malatya'nın zirvesi Beydağı'nda nesli tehlike altında olan yaban keçileri, doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaban keçilerinin yüksek dağlık kesimlere doğru ilerlediği görülüyor.

15.07.2024 14:20
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Malatya'da yaban keçileri böyle görüntülendi

MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya'nın zirvesi Beydağı'nda sürü halinde görüntülendi. Yaban keçileri, bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaban keçilerinin dağların yüksek kesimlerine doğru ilerledikleri görülüyor.

Malatya\'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi
Kaynak: İHA

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