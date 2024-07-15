Malatya\'da Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

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Malatya'da yaban keçileri böyle görüntülendi

MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya'nın zirvesi Beydağı'nda sürü halinde görüntülendi. Yaban keçileri, bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaban keçilerinin dağların yüksek kesimlerine doğru ilerledikleri görülüyor.