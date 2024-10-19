Malatya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncel

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kanalboyu Caddesi'nde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup daha sonra Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Gazze halkının üzerine düşen mücadeleyi hakkıyla yerine getirdiğini belirterek dünyanın geri kalanının, bu zulmü film gibi seyrettiğini söyledi.

Yahya Sinvar'a en kutlu ölümlerden birinin nasip olduğunu ifade eden Söylemez, şunları kaydetti:

"Sinvar, '59 Yaşındayım. Evet ölümden korkuyorum! Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden ya da trafik kazasından ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum' demişti.

Ben de sizlerin huzurunda söz verip söz almak istiyorum. Bizi cesaretlendiren, ölümü öldüren yiğit şehit Yahya Sinvar, şehadetin mübarek olsun."

Hekimler ve sağlık çalışanları adına konuşan Ahmet Selim Özkan ise 1 yılı aşkın süredir Gazze'de İsrail tarafından uygulanan zulüm ve soykırımı lanetlemek için sağlık çalışanları ve hekimler olarak yürüyüş yaptıklarını belirtti.