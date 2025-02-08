Malatya\'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şoförünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i polis 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden hareket eden Mustafa Delikaya yönetimindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs içerisindeki 15 yolcudan 1'i polis 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA