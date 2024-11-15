Malatya\'daki Deprem Adıyaman\'da Hissedildi

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Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi

ADIYAMAN - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü ile birlikte Adıyaman'da da hissedildi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa süre sonra geri döndü.