Malatya\'daki Deprem Adıyaman\'da Hissedildi

Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi
ADIYAMAN - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü ile birlikte Adıyaman'da da hissedildi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa süre sonra geri döndü.
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