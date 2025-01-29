MALATYA'da, inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 konteyner, kullanılamaz hale geldi.
Göztepe Mahallesi'nde toplu konut inşaatı şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerlerden yükselen alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında, 3 konteyner zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'daki İnşaat Şantiyesinde Yangın: 3 Konteyner Zarar Gördü - Son Dakika
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