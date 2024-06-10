Malatya Kale\'de ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

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Malatya'nın Kale ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğünün katkılarıyla Kale Merkez Camii açık alanında ÇEDES projesi yıl sonu şenliği yapıldı.

Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı şenlikte badminton, dart, ok atma gibi çeşitli oyunlar oynandı ve sportif etkinliklerle öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, burada, projenin yıllar içinde önemli katkılar sağlayacağı aşikar olduğunu söyledi.

Bulut, projeye katkılarından dolayı emeği geçenlere, projede görevli okullara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, kurum amirleri, idareciler ve öğrenciler katıldı.