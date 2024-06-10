Malatya Kale'de ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya Kale'de ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Malatya Kale\'de ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi. Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kale İlçe Müftülüğünün katkılarıyla Kale Merkez Camii açık alanında yapılan etkinlikte, Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, projenin önemli katkılar sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğe Kale Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, kurum amirleri, idareciler ve öğrenciler katıldı.

10.06.2024 16:54
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Malatya'nın Kale ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğünün katkılarıyla Kale Merkez Camii açık alanında ÇEDES projesi yıl sonu şenliği yapıldı.

Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı şenlikte badminton, dart, ok atma gibi çeşitli oyunlar oynandı ve sportif etkinliklerle öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, burada, projenin yıllar içinde önemli katkılar sağlayacağı aşikar olduğunu söyledi.

Bulut, projeye katkılarından dolayı emeği geçenlere, projede görevli okullara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, kurum amirleri, idareciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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