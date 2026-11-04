Malatya Kale'de sınav hazırlığı yapan 41 öğrenciye kitap seti desteği sağlandı - Son Dakika
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Malatya Kale'de sınav hazırlığı yapan 41 öğrenciye kitap seti desteği sağlandı

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Malatya Kale'de LGS ve YKS'ye hazırlanan 41 öğrenciye Kaymakamlık koordinesinde sınav hazırlık kitabı dağıtıldı. Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzollu Vakfı işbirliğiyle düzenlenen programda yetkililer, eğitimde fırsat eşitliği desteğinin süreceğini belirtti.

???????Malatya'nın Kale ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 41 öğrenciye kitap seti dağıtıldı.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzollu Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, LGS'ye hazırlanan 23, YKS'ye hazırlanan 18 öğrenciye sınav hazırlık kitapları verildi.

Kaymakam Batı, öğrencilere kitapları verimli kullanmaları ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Özbay da eğitim odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini, öğrencilerin hedefledikleri lise ve üniversitelere yerleşebilmeleri için yerel yönetim olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kitap setlerini alan öğrenciler, Kaymakam Batı, Başkan Özbay ve İzollu Vakfına teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum ve İzollu Vakfı mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüMalatya KaleKaymakamlıkEğitimGüncelYKSLGSSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Kale'de sınav hazırlığı yapan 41 öğrenciye kitap seti desteği sağlandı - Son Dakika
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