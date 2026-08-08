Malatya Kültür Yolu Festivali başladı: 149 etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali başladı: 149 etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Malatya Kültür Yolu Festivali başladı: 149 etkinlik sanatseverlerle buluşacak
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Malatya Kültür Yolu Festivali, UNESCO listesindeki Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Festivalde 6 noktada 149 etkinlik, konserler, sergiler, atölyeler ve lezzet durakları yer alacak.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yılki 13. durağı Malatya oldu. Kentte ikinci kez gerçekleştirilen Malatya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, festival kapsamında altı noktada 149 etkinlik düzenleneceğini belirterek, "Malatya'mızda festival boyunca bir kültür sanat şöleni yaşanacak" dedi.

Açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin uluslararası ölçekte önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bir dünya markası haline gelmiş Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yılki 13. durağındayız. Malatya'da Kültür Yolu Festivalimizi bugün başlatıyoruz. Geçen yıl başladığımız Malatya durağımız, bu yıl ikinci kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük festivali, Avrupa Festivaller Birliği'ne de üye olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık bir dünya markası haline gelmiş durumda. En fazla katılımcının sağlandığı bir festival olmuş durumda."

"ALTI NOKTADA 149 ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞECEK"

Festivalin her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacağını ifade eden Alpaslan, şöyle devam etti:

"Malatya'mızda festival boyunca bir kültür sanat şöleni yaşanacak. Altı noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımıza kadar her kesime hitap edecek çok önemli etkinliklerimiz olacak. Konserler, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları olacak.

Kültür Yolu Festivalimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Malatya'nın zengin mutfağını ziyaretçilerimize tanıtacağımız lezzet duraklarımız. 31 noktada, ünlü şeflerimizin koordinasyonunda etkinlikler gerçekleştirilecek. Dolayısıyla Malatya Kültür Yolu Festivalimiz yine bir kültür sanat şölenine dönüşecek. İnsanlarımızın, ziyaretçilerimizin sanatla buluşacağı, sanatla hemhal olacakları bir program olacak."

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ'NDEN BAŞLADI

Festivalin Arslantepe'den başlatılmasının önemine değinen Alpaslan, bölgede gerçekleştirilen düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Malatya Kültür Yolu Festivalimizi, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Karşılama Merkezi'nden başlattık. Arslantepe, önemli arkeolojik kazıların gerçekleştirildiği önemli bir değerimiz. Biz bu alanda yürüyüş yollarından karşılama merkezinin çatısının yeniden düzenlenmesine, saraydaki taht odasının yeniden düzenlenmesine kadar birçok hizmeti bu vesileyle insanlarımıza sunmuş oluyoruz. Gelen insanlarımızın daha nitelikli, daha konforlu bir alanda bu tarihi ve arkeolojik alandaki gelişmeleri çok daha net izleyebilecekleri nitelikli bir mekana dönüşmüş oldu. Ben, tüm Malatyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı bu kültür sanat şölenine davet ediyorum. Kültür Yolu Festivalimizin Malatya'ya, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

FESTİVAL SÜRESİNCE KENTİN FARKLI NOKTALARINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Açılış konuşmalarının ardından Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi gezildi.

Festival süresince kentin farklı noktalarında konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden atölyelere, dijital sanattan geleneksel el sanatlarına kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

100. YIL KENT PARKI'NDA ÜCRETSİZ KONSERLER

Festival kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer Malatyalılarla buluşacak.

Kentte belirlenen 31 Lezzet Noktası'nda ise Malatya mutfağının yöresel tatları ziyaretçilere sunulacak. Etkinliklerle hem yerel işletmelerin desteklenmesi hem de Malatya'nın gastronomi mirasının tanıtılması hedefleniyor.

ÇOCUK KÖYÜ VE FOTOMARATON ETKİNLİKLERİ

Festival programında FotoMaraton Malatya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de yer alacak. 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü'nde yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar ve Karagöz etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocuklara ayrıca VR Balon Turu deneyimi sunulacak.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan Miras: Malatya" sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Malatya Kültür Yolu Festivali başladı: 149 etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

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