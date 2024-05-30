Malatya Turgut Özal Üniversitesi, TSE\'den TS ISO 29993 Belgesi Aldı

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan tetkikler neticesi TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Arslantepe Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin belgeyi, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'ye takdim etti.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, TSE'nin Türkiye'nin milli bir standardizasyon kuruluşu olduğunu belirterek, kanunlardan aldıkları yetkiyle Türkiye'de iş dünyasını, sanayiciyi ve kamu kuruluşlarını ihtiyacı olan standartlar konusunda yetkin hale getirmek için faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

TSE'nin Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 bin 700 çalışanımız ve laboratuvarlarımız ile Türkiye'nin her bölgesinde 180 farklı alanda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Yapmış olduğumuz standardizasyon faaliyetleriyle iş dünyamızın ve ticaretimizin uluslararası standartlara adapte olmasını da sağlıyoruz. Üniversiteler ile de iş birliğini geliştirmek için her fırsatta gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren, akademik bilgi ve tecrübenin iş dünyasına aktarılmasında faaliyetlerimiz sürdürmekteyiz. Bu bağlamda YÖK Başkanımız ile gerekli görüşmeler yapıp protokol aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesini alması üniversiteler arasında ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu hususta gösterdikleri vizyon ve eğitimde kalite yönetimine verdikleri önem için de başta sayın rektörümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin almış olduğu TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesinin hayırlı olmasını diliyor ve bu alanda bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. "

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ise yenilikçi bir üniversite olmak için çabaladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sağlamak ve organizasyonel etkinliğini arttırmak amacıyla başvuru aşamasından sertifika alma aşamasına kadar tüm süreçleri içinde barındıran bir sistemi gerçekleştirildiğini belirten Bentli, şunları kaydetti:

"Sertifikaların e-devletten sorgulanabilir ve doğrulanabilir bir yapıya kavuşmuş olması kalite yönetimi açısından önem verdiğimiz bir husustu. Merkezimiz, yapmış olduğumuz bu çalışmaları belgelendirmek amacıyla TSE'ye başvuru yaparak TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemini hayata geçirmek istemiştir. Öncelikle Yönetim Sisteminin temel eğitimi alınmış ve merkezimizin tüm süreçleri sistemin gerekleri doğrultusunda hazır hale getirilmiştir. TSE tarafından yapılan tetkik neticesinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz üniversiteler arasında Türkiye'de bir ilk olarak TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır. Böylelikle Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından verilen belgeler TSE kalitesiyle de daha da güçlü hale gelmiştir. Bu süreçte başta Sürekli Eğitim Merkezimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belge takdimi için misafir ettiğimiz TSE Başkanımız Sayın Mahmut Sami Şahin'e de özellikle teşekkür ediyor, kendilerini üniversitemizde ve şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."