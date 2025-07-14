Malatya Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 15 Temmuz gecesi devleti, demokrasi ve milli iradeyi hedef alan darbe girişiminin milletin cesareti, feraseti ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini belirtti.

Milletin vatan sevgisiyle karanlık planlara geçit vermediğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Malatya sokakları da tıpkı İstanbul gibi, Ankara gibi destan yazmıştır. Camilerimizden yükselen salalarla birlikte ellerine bayraklarını alan Malatyalılar meydanları doldurmuş, devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kenetlenmiştir. O gece hayatlarını feda eden aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Onlar sayesinde bu topraklarda hür yaşıyor, evlatlarımızın geleceğine güvenle bakıyoruz."