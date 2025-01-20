Malatya Valisi Yavuz'un eşi Selda Yavuz'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Malatya Valisi Yavuz'un eşi Selda Yavuz'dan şehit ailelerine ziyaret

Malatya Valisi Yavuz\'un eşi Selda Yavuz\'dan şehit ailelerine ziyaret

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

20.01.2025 13:18
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Malatya Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selda Yavuz ve beraberindekiler, Yeşilyurt ilçesindeki şehit er Nevzat Dertli, şehit Jandarma Uzman Çavuş Veli Erbaş, şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik ve şehit polis memuru Ferhat Özcan'ın ailelerini ziyaret etti.

Selda Yavuz, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, şehitlerin geride kalan ailelerinin milletin ve devletin en kutsal emaneti olduğunu belirterek, "Şehitlerimizi ve onlardan bize kalan emanetlerini unutmayarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri de Selda Yavuz'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Ziyaretleri sırasında Selda Yavuz'a Kaymakam adayı Fatma Bayalan, 7. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol'un eşi Aişe İpek Akyol, Vali Yardımcısı Bilal Basri'nin eşi Suzan Basri, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Berat Öksüzoğlu'nun eşi Pınar Öksüzoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar eşlik etti.

Kaynak: AA

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