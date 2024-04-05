Malatya ve Kilis\'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
"On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazında Malatya'daki camileri dolduran cemaat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti.
Sümer Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, cami avlusunda ve çevresinde saf tutarak namaz kıldı.
Kilis
Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programda namaz öncesi emekli müftü Yahya Polat, Kadir Gecesi'nin önemi anlattı.
Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı.
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ümraniye Belediye Başkanlığı görevini tekrar kazanan İsmet Yıldırım, mazbatasını aldı. Yıldırım, seçim sonuçlarından çıkarılacak derslere değinerek, daha çok çalışacaklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Yıldırım'ın başarılı çalışmalarını vurgulayarak, hizmet siyasetine devam edeceklerini söyledi.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere, Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Yerel seçimde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak yeni 5 yıllık hizmet dönemine başladı.
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