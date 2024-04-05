Malatya ve Kilis\'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ümraniye Belediye Başkanlığı görevini tekrar kazanan İsmet Yıldırım, mazbatasını aldı. Yıldırım, seçim sonuçlarından çıkarılacak derslere değinerek, daha çok çalışacaklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Yıldırım'ın başarılı çalışmalarını vurgulayarak, hizmet siyasetine devam edeceklerini söyledi.