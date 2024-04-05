Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı - Son Dakika
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Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

Malatya ve Kilis\'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Malatya'daki camileri dolduran cemaat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti. Kilis'te ise Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde namaz öncesi emekli müftü Yahya Polat, Kadir Gecesi'nin önemini anlattı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı.

05.04.2024 14:05
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Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

"On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazında Malatya'daki camileri dolduran cemaat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti.

Sümer Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, cami avlusunda ve çevresinde saf tutarak namaz kıldı.

Kilis

Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programda namaz öncesi emekli müftü Yahya Polat, Kadir Gecesi'nin önemi anlattı.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı.

Kaynak: AA

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