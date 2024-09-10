Malatya\'da Muz Yetiştiriciliği Hedefi

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MERSİN'in Anamur ilçesinden denemek için getirdikleri muz fidelerinden verim alan Malatyalı çiftçilerin hedefi sera alanını büyüterek kayısı kenti Malatya'da muz yetiştiriciliği yapmak.

Battalgazi ilçesi Kadıçayır Mahallesi'nde fidancılıkla uğraşan Malatyalı çiftçiler Mersin'in Anamur ilçesinden denemek için getirerek oluşturdukları muz serasından verim aldı. Dünya kayısı başkenti olan Malatya'da farkı meyve türlerinin yetiştirilmesi bakımından çalışma başlatan Malatyalı çiftçiler denemek için Anamur ilçesinden muz fidesi getirdi. Oluşturulan 50 metrekarelik sera alanında 18 adet muz fidesi diken Nurettin Çarpıcı ve Aziz Haliloğlu adlı çiftçiler 1 yılı aşkın bir süre önce diktikleri muz fidelerinden önümüzdeki günlerde ilk verimi almaya hazırlanıyor. Sera, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler bölgeye gelerek yetiştirilen muz serasında incelemelerde bulundu. Deneme amaçlı muz fidanı yetiştirmeye başladıklarını ifade eden çiftçi Nurettin Çarpıcı, "Fidanlarımız Anamur'un fidanı. Oradan alıp buraya getirerek diktik. Fidanlarımız geldiğinde yarım metre civarında olan boyları şuan 3 metreyi aşmış durumda. Mayıs 2023'te fidanlarımızı diktik. Bu yıl Mayıs, Haziran ayında da yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. Şuan meyvelerin bir kısmı sararmaya yüz tutmuş. Bir taraftan da yeni meyveler çıkmaya başladı. Eğer meyvelerimiz randıman verirse seramızı daha büyük alana taşıyacağız inşallah." şeklinde konuştu.

Üretimde Nurettin Çarpıcı ile beraber yol çıkan Aziz Haliloğlu ise, deneme amaçlı diktikleri muz fidelerinde artık sona geldiklerini belirterek kaliteli bir verim olması durumunda il ve ilçe tarım müdürlüklerinin destek vermesi ile daha büyük alanda Malatya'da muz yetiştiriciliğini yapmak istediklerini ifade etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA