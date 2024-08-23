Malazgirt\'te Gazze için kermes düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlar yararına kermes düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen kermeste din görevlileri ve vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, açılışını yaptıkları kermesi gezdi.
Etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini belirten Bayram, kermese destek verenlere teşekkür etti.
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