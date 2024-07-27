Malazgirt'te şehit Binbaşı Kulaksız için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Malazgirt'te şehit Binbaşı Kulaksız için mevlit okutuldu

Malazgirt\'te şehit Binbaşı Kulaksız için mevlit okutuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için mevlit programı düzenlendi. Kaymakam Göksu Bayram, programda yaptığı konuşmada, şehidin acısının hala tazeliğini koruduğunu belirtti ve şehidi unutmayacaklarını vurguladı. Programa eski belediye başkanı, müftü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı.

27.07.2024 15:42
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için mevlit okutuldu.

İlçede 27 Temmuz 2015'te şehit olan Kulaksız için Kaymakamlık tarafından Malazgirt Meydan Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Duaların edildiği programa katılan Kaymakam Göksu Bayram, üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen şehidin acısının hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi.

Bayram, "Yıllar geçse de kahraman şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehidimizin ölüm yıl dönümünü hep birlikte yad ettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Programa, eski Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Müftü Memet Hakkı Ayhan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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