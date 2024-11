Malcolm X'in Ailesi'nden 100 Milyon Dolarlık Dava

Güncel

NEW ABD'li siyahi Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz'ın (Malcolm X) ailesi, ırkçılık karşıtı liderin öldürülmesinden sorumlu olduğu düşüncesiyle, ABD hükümeti ile Adalet Bakanlığı, Merkez Haber Alma Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New York Polis Teşkilatına (NYPD) 100 milyon dolarlık dava açtı.

New York'ta, Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, siyahi liderin 59 yıl önce öldürüldüğü "Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi" adlı salonda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan söz konusu devlet kurumlarına karşı 100 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı duyuruldu.

Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz." dedi.

İnsan hakları avukatı, son 3 yıldır, "her gün, her hafta, her ay, yeni kanıtlar" ortaya çıkardıklarını, bunların hiç konuşulmayan, Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte kanıtlar olduğunu savundu.

Siyahi avukat konuşmasına şöyle devam etti:

"Malcolm'un öldürüldüğü bu odada 9 gizli polis memurunun olduğunu biliyoruz. Ayrıca Eugene Roberts'ın da Nation of Islam (İslam Milleti) gibi siyah direniş örgütlerine, Malcolm X'in faaliyetlerine ve Afro-Amerikan birliği gibi örgütlere sızmakla görevli gizli siyah polis memurlarından biri olduğunu biliyoruz. Malcolm X suikastının her yerinde parmak izleri var ve sonunda bunu kanıtlayacak delillere sahip olduğumuza inanıyoruz."

Kızı İlyasah Shabazz minnettarlığını dile getirdi

Basın toplantısına katılan Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz da babasına suikast düzenlenen salonda o gün yaşananları anlattı.

Shabazz, cinayetin gerçekleşmesinden kısa süre önce, evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesi gibi geçmişteki olayları dile getirdi.

İlyasah Shabazz, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Malcolm X suikastı

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te 39 yaşındayken, Harlem'de, eski adıyla Audubon Ballroom olarak bilinen konferans salonundaki konuşması sırasında, kimliği belirsiz kişilerin kendisine ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmamış, suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'i öldürmekten hüküm giyen Aziz Muhammed ve Halil İslam'ın durumu, Netflix'te 2020'de Malcolm X hakkında yayınlanan belgeselden sonra tekrar incelemeye alınmıştı.

Söz konusu belgeselde Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve bu kişilerin haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.

İncelemelerin ardından Kasım 2021'de, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, iki sanık hakkında suçlamaların düşürüldüğünü ilan etmişti.

20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Muhammed'e kurumlara karşı açtığı davada 26 milyon dolar, 2009'da hayata gözlerini yuman İslam'ın ailesine de 10 milyon dolar tazminat ödenmişti.

Aynı yıl, NYPD polisi Raymond Wood'un akrabaları, 2011'de yazdığı ve New York Polis Departmanı ile FBI'ın suikastın ayrıntılarını örtbas ettiğini iddia eden bir mektubu ifşa etmişti.

Wood mektubunda, Malcolm X'in güvenlik ekibinin üyelerinin, suikasttan günler önce tutuklanabilmeleri için suç işlemeye ikna etmeye zorlandığı bilgisine yer vermişti.