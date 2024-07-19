Maldivler Devlet Başkanı İsrail'in Filistin işgalini kınadı

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Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Muizzu, sosyal medya platformu X hesabından, UAD'nin İsrail aleyhindeki danışma görüşüne ilişkin açıklama yaptı.

UAD'nin danışma görüşünü memnuniyetle karşıladıklarını belirten Muizzu, "Mahkeme, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden yasa dışı varlığını uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak kabul ederek, Filistin halkının devlet olma ve kendi kaderini tayin etme yönündeki haklı arayışlarının özlemlerini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Muizzu, İsrail'i hukuka aykırı yerleşim politikalarına derhal son vermeye, ayrıca sömürücü ve ayrımcı eylemleri sonucunda yol açtığı zararı tazmin etmeye çağırdı.

Başkan Muizzu, bu kararla Maldivler'in, 1867 öncesi sınırlar doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devleti için umut tazelediğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşü

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamıştı.

UAD, Lahey'deki oturumda, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetmişti.