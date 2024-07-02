Malezya Başbakanı Gazze'ye barış gücü göndermeye hazırız

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Enver, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve göreve ekimde başlayacak Prabowo Subianto ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

Subianto ile Filistin'e yönelik saldırıları ele aldıklarını aktaran Enver, Birleşmiş Milletler'in (BM) talep etmesi halinde Endonezya ile işbirliği yaparak Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Enver, Filistin'in yanı sıra uluslararası işbirliği ve ASEAN kapsamındaki işbirliğinin genişletilmesi konusunu görüştüklerini ifade etti.

Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak Prabowo Subianto, haziran başında Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını söylemişti.