Malezya'da Sel Felaketi: 146.522 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Malezya'da Sel Felaketi: 146.522 Kişi Tahliye Edildi

Malezya'nın doğu kıyısında sel felaketi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 146.522 kişi tahliye edildi.

01.12.2024 10:42
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KUALA LUMPUR, 1 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın çeşitli eyaletlerini etkileyen sel felaketi, cumartesi günü daha da şiddetlenerek yerel saatle 21.00 itibarıyla 146.522 kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Malezya Sosyal Refah Dairesi'ne göre, ülkenin doğu kıyısındaki Kelantan ve Terengganu eyaletleri selden en kötü etkilenen bölgeler olurken, Kelantan'da 94.869, Terengganu'da ise 40.780 kişi tahliye edildi.

Kelantan Emniyet Müdürü Mohd Yusoff Mamat'a göre, eyalette etkili olan sel felaketi nedeniyle birçok yardım merkezine karayoluyla ulaşım sağlanamadı ve yetkililer, merkezlere gıda ve yardım ulaştırabilmek için helikopterler kullandı.

Sel felaketinde, aralarında evinde elektrik akımına kapılan bir kişinin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enerji Komisyonu, vatandaşlara sel sırasında elektrik güvenliğiyle ilgili hatırlatmalarda ve tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Malezya'da Sel Felaketi: 146.522 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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