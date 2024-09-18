Malezya'dan Filistin için BM Çağrısı

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Malezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmad Faisal Muhamad, ülkesinin, Filistin'in sunduğu karar tasarısını desteklediğini açıklayarak BM Genel Kurulu'na bu tasarının kabul edilmesinin yanı sıra uygulanmasının sağlanması çağrısı yaptı.

Muhamad, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye saldırılarının birinci yılının yaklaştığına dikkati çeken Muhamad, bunun, 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana Filistin halkına yönelik "en kötü vahşet" olduğunu belirtti.

Muhamad, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 41 bini aşkın masum sivilin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Filistinli çocuklar, hiçbir çocuğun katlanmaması gereken travmalara maruz kaldı." diye konuştu.

Gazze'deki sivil hedeflerin yok edilmesi, insani yardım çalışanlarının öldürülmesi gibi olayların, İsrail'in Gazze'de, uluslararası hukukun bariz ihlali olan eylemlerinden olduğunu belirten Muhamad, Filistinlilerin zorla yerinden edildiğini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "güvenlik güçlerinin koruması altında" Filistinlileri taciz ettiğini, yaraladığını ve öldürdüğünü söyledi.

Muhamad, "Uluslararası toplum olarak Orta Doğu'da gördüğümüz bu yıkıcı krizin kısmen sorumlusuyuz. İsrail'i uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutmakta çok uzun zamandır başarısızız. İsrail'in uzun süredir tadını çıkardığı ceza almama durumu, saldırganlığını ve uluslararası hukuku açıkça göz ardı etmesini teşvik etmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunun sona ermesi gerektiğini dile getiren Muhamad, "Gazze'deki katliam sona ermeli ve İsrail, bütün ihlallerinden sorumlu tutulmalı. En önemlisi, biz hukukun üstünlüğünü savunmalı ve sürdürmeliyiz. Bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barışı sağlamanın tek yolu budur." diye konuştu.

Muhamad, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tavsiye görüşünün, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki politikalarının kanunsuz olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'i işgalinin yasa dışı olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, Filistin'in bugün sunduğu karar tasarısının UAD kararıyla uyumlu olduğuna dikkati çekti.

Filistin'in karar tasarısının UAD'nin tavsiyesinin işlevsel hale getirilmesi için doğru ve hukuki açıdan sağlam bir yaklaşım sağladığını kaydeden Muhamad, ülkesinin bu tasarıyı desteklediğini açıkladı.

Üye ülkelere karar tasarısını kabul etme çağrısı yapan Muhamad, Filistin devleti konusunun uzun süredir ele alınmadığını, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının inkar edildiğini vurgulayarak "Bu iğrenç adaletsizliğe hızlı ve kesin bir son verilmesinin zamanı." dedi.

Muhamad, "Bu Genel Kurul, yalnızca talep etmekle kalmayıp aynı zamanda kabul edeceğimizden şüphe duymadığım bu karar tasarısın uygulanmasını da sağlamalı." diye konuştu.

İsrail'in korunmaya devam edilmesinin BM'ye güveni zedeleyeceğini ifade eden Muhamad, "Güvenlik Konseyi de egemen bir Filistin devletinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm engelleri kaldırmalı." ifadesini kullandı.

Karar tasarısı

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadesi yer alıyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.