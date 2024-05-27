Malezya, İsrail'in Filistin kampına saldırısını soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Malezya, İsrail'in Filistin kampına saldırısını soykırım olarak nitelendirdi

Malezya, İsrail\'in Filistin kampına saldırısını soykırım olarak nitelendirdi

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı 'kasıtlı soykırım eylemleri' olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını ihlal ettiği ve saldırıların insani krizi daha da kötüleştirdiği vurgulandı. BM'nin yargı organı UAD, İsrail'e saldırıları durdurma ve insani yardımlara izin verme kararı almıştı.

27.05.2024 20:23
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Malezya, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı "kasıtlı soykırım eylemleri" olarak nitelendirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına karşı acımasız, merhametsiz ve kasıtlı soykırım eylemleri, Refah'taki askeri saldırısına derhal son vermesini talep eden Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 24 Mayıs 2024 tarihli kararını ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarının Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştirdiği vurgulanarak, uluslararası topluma UAD kararlarını uygulamak için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı tekrarlandı.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya, İsrail'in Filistin kampına saldırısını soykırım olarak nitelendirdi - Son Dakika

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