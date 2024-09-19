Malezya, Lübnan'daki Patlamaları Kınadı

Güncel

Malezya, Lübnan'da iki gün içinde en az 32 kişinin ölümüne neden olan patlamaların ardından iletişim cihazlarının "silah haline getirilmesini" kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasından "ciddi endişe" duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu tür olayların "Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini baltaladığı" vurgulanarak, iletişim cihazlarının "silah haline getirilmesi" kınandı.

Malezya'nın söz konusu saldırılarda Lübnan'la dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Malezya, halihazırda gergin olan durumu yatıştırmak ve gerginliği azaltmak için uluslararası toplumla birlikte çalışacaktır." ifadeleri yer aldı.

???????- Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.