Mali'de Şiddetli Seller: 54 Ölü, Uluslararası Yardım Çağrısı

Güncel

Mali, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 54 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası uluslararası yardım talebinde bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Assa Badiallo Toure, Mali'nin 5 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ülkenin 18 bölgesinde 228 sel vakası bildirildiğini ve 18 binden fazla ailenin acil yardıma ihtiyaç duyduğu bilgisini paylaşan Toure, uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Mali'de dahil Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.