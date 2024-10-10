Malkoç: İsrail, Ombudsmanlıktan Çıkarılmalı

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle dünyadaki ombudsmanlık birliklerinden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu, özellikle Batı'nın çifte standardı ve ikiyüzlülüğüdür. İkiyüzlü ombudsmanlıkla dünyanın mesafe alması çok zor." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlık hizmetlerinde insan hakları sorunları konulu 8. Uluslararası Bilim ve Uygulama Konferansı düzenlendi.

Konferansa Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve yaklaşık 50 ülkeden temsilci katıldı.

Moskalkova'nın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yazılı mesaj gönderdi.

Mesajda, son dönemde insan haklarının, egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmek için kullanıldığını belirten Lavrov, "Uygulanan tek taraflı yaptırımlar, özellikle halkların savunmasız grupları üzerinde zararlı etki yaratıyor. Bu yaptırımlar, ülkelerin üstlendiği uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

" Türkiye, sağlık alanında önemli reformlar yaptı"

Kamu Başdenetçisi Malkoç da yaptığı konuşmada, sağlık hakkının Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde, uluslararası sözleşmelerde ve ülkelerin anayasalarında temel hak olarak tanındığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında önemli reformlar yaptığına dikkati çeken Malkoç, "Türkiye'de 85 milyon vatandaşa hizmet sunan 1 milyon 452 bin sağlık çalışanı var. Modern cihazlarla donatılan hastanelerde 270 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Polikliniklerde milyonlarca insan tedavi edilmektedir. Türkiye 85 milyon vatandaşına ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır." dedi.

Türkiye'yi her yıl 60 milyona yakın turistin ziyaret ettiğine ve bunların 6-7 milyonunun Rus vatandaşı olduğuna işaret eden Malkoç, gelen turistlere ve Türkiye'de bulunan 5 milyon göçmene de sağlık hizmetinin sunulduğunu dile getirdi. Malkoç, ayrıca her yıl Avrupa, Asya, Afrika, Amerika'dan 2 milyon kişinin Türkiye'ye tedavi olmak için geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye Ombudsmanlığı olarak sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesini, önleyici sağlık hizmetlerinin iyi verilip verilmediğini, hastalara eşit ve uygun davranılıp davranılmadığını, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, yoksullara, mültecilere iyi sağlık hizmeti verilip verilmediğini denetlemekteyiz. Türkiye Ombudsmanlığı olarak, denetim ve incelemeler yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile bu anlamda koordineli çalışmaktayız."

"Gazzelilerin askeri ve savunma gücü yok"

Dünyanın çeşitli yerlerinde 21. yüzyılda krizlerin yaşandığını hatırlatan Malkoç, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Afrika'nın değişik yerlerinde, Afganistan, Suriye, Irak'ta, özellikle de Gazze Şeridi ile Lübnan'da sivil altyapının, yolların, hastanelerin tahrip olduğunu söyledi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 1 yıldır saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gazzelilerin askeri ve savunma gücü yok. İşin kötüsü, İsrail'in saldırıları, insan hakları ve uluslararası hukuk açısından soykırıma, vahşete dönüşmüş durumda. Dünya bunu seyretmektedir. Böyle bir şey olamaz. Bunun insan hakları açısından olmaması gerekiyor. Gazze'de 120 hastane ve sağlık merkezi vuruldu. Savaş, askerler, ordular, devletler arasında olur. 250 ambulans vuruldu. Ambulans hiç askeri hedef olur mu? Ayrıca, 750 sağlık çalışanı öldürüldü, 1000'e yakın sağlık çalışanı da yaralandı. 45 bine yakın kişi öldü. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Dünya hala seyrediyor. Buna üzülüyoruz."

Şeref Malkoç, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan dolayı eleştirildiğine, Akdeniz Ombudsmanlar Birliğinden çıkarıldığına işaret ederek, "Bunu Rusya için yapıyorsunuz da neden İsrail'i dünyadaki ombudsmanlık birliklerinden çıkarmıyorsunuz? Bu, özellikle Batı'nın çifte standardı ve ikiyüzlülüğüdür. İkiyüzlü ombudsmanlıkla dünyanın mesafe alması çok zor." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insan hakları konusunda çalışmalar yaptıklarını, Ukrayna'da Rus esir askerlerinin bulunduğu kampları ziyaret ettiklerini, Rusya'da bulunan Ukraynalı esir askerleri de ziyaret etmeyi planladıklarını aktaran Malkoç, çatışmalarda insan hakları ihlalleri konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Türkiye Ombudsmanlığına İtalya'da Barış Ödülü verildiğini dile getirdi.

"Rusya, 2 yıl içinde 5 milyon göçmen kabul etti"

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova ise Kamu Başdenetçisi Malkoç'a Ukrayna'da esir düşen Rus askerleri ile ilgili çalışmalardan dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Ülkesinin 2 yıl içinde Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaklaşık 5 milyon göçmeni kabul ettiği bilgisini paylaşan Moskalkova, bunlara sağlık desteğinin sağlandığını söyledi.