Malta Dışişleri Bakanı, İran'ın İsrail'e İHA saldırısından endişe duyduklarını bildirdi

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Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasından derin endişe duyduklarını ve tüm tarafları itidalli olmaya çağırdıklarını bildirdi.

Borg, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırılarla ilgili, X platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırıya ilişkin derin endişe duyduklarını belirten Borg, "Artan gerilim, benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık seviyesine ulaştı. Savaş, insanlığı her zaman aşağı doğru bir sarmalın içine çeker ve bunun yıkıcı bedelinin asıl yükünü masum insanlar çeker. Tüm tarafları, itidalli davranmaya ve diplomatik çözümler aramaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Orta Doğu'da yaşananları dikkatle ve endişeyle izlediklerini belirtmiş, Savunma Bakanı Guido Crosetto ise İran'ın saldırısını şiddetle kınadığını kaydetmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.