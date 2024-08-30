Malta Hükümeti, Türk Şehitliği yakınındaki caddeye Atatürk adını verdi - Son Dakika
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Malta Hükümeti, Türk Şehitliği yakınındaki caddeye Atatürk adını verdi

Malta hükümeti, Marsa'daki Türk Şehitliği yakınındaki işlek bir caddeye Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verme kararı aldı. Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Atatürk Caddesi'nin resmi açılışı, 29 Ekim veya 10 Kasım'da yapılacak.

30.08.2024 21:46
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Malta hükümetinin, Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği yakınında bulunan işlek bir caddeye Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verme kararı aldığı bildirildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımında, "Malta Hükümeti aldığı bir kararla Marsa'daki Türk Şehitliği yakınlarında, Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan bir caddeye 'Atatürk Caddesi-Triq Atatürk' ismini vermiştir. Malta hükümetine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde Malta hükümetinin aldığı bir karar." dedi.

Şen, Atatürk'ün adının verileceği yolun adadaki tarihi Türk Şehitliği'ne çok yakın bir mesafede olduğunu ve Türk mühendislerinin yaptığı Marsa kavşağı projesi üzerinde yer aldığı bilgisini vererek, "Burası Malta'nın en önemli bağlantı noktası. Çok sayıda arabanın geçtiği bir cadde. Türk mühendis ve Türk işçisi tarafından yapılması da ayrı bir önemi var. Malta ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak böyle bir şey yapmıştır. Burada artan Türk toplumunun olumlu etkisi var. Güzel bir karar. Bu karar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi gösteriyor." diye konuştu.

Şen, bu konunun önceki Büyükelçi Kerem Kıratlı'nın döneminde ilk olarak gündeme geldiğini, kendisinin de bu konunun takipçisi olduğunu belirtti.

Büyükelçi Şen, "Atatürk Caddesi"nin resmi açılışını da bu yıl 29 Ekim'de ya da 10 Kasım'da vatandaşların da katılımıyla yapmayı istediklerini, Maltalı yetkililerle planlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malta Hükümeti, Türk Şehitliği yakınındaki caddeye Atatürk adını verdi - Son Dakika


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