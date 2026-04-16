Maltepeliler, İstanbul'un Hafızasına Yolculuk Yaptı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, ilçe sakinlerini İstanbul'un tarihi noktalarıyla buluşturan ücretsiz gezi programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda katılımcılar, Çubuklu Siloları ve Yoros Kalesi'ni gezerek hem geçmişe tanıklık etti hem de panoramik manzaranın keyfini çıkardı.

Maltepe Belediyesi'nin kent kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen ücretsiz gezi programları kapsamında düzenlediği tura katılanlar, İstanbul'un önemli tarihi ve kültürel noktalarını keşfetme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden hareketle gezinin ilk durağı, Beykoz'da bulunan Çubuklu Siloları oldu. Eski endüstriyel siloların restore edilerek müze, sergi ve atölye alanlarına dönüştürüldüğü kompleks, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen turda, eski siloların stratejik önemi, tarihsel süreçteki rolü ve sonrasında kültür noktasına dönüştürülerek İstanbullulara kazandırılma süreci anlatıldı.

Programın ikinci durağı ise Anadolu Kavağı'nda yer alan ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasında konumlanan Yoros Kalesi oldu. Katılımcılar, Bizans dönemine uzanan kalede hem geçmişe tanıklık etti hem de panoramik manzaranın keyfini çıkardı.

Ücretsiz olarak sunulan gezi programların ilerleyen günlerde farklı rotalarla devam edeceği bildirildi.