Maltepe Belediyesi Spor Karnavalı Çocukları Eğlendirdi
Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği spor karnavalına katılan yüzlerce çocuk, kurulan oyun alanlarında eğlendi. Karnavalda çocuklar çeşitli spor etkinliklerine katıldı ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de etkinliğe katıldı.
(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği spor karnavalına katılan yüzlerce çocuk, kurulan oyun alanlarında eğlendi.
Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çocuklara yönelik spor karnavalı düzenledi. Masa tenisi, okçuluk, rodeo, tırmanma, trambolin, sumo güreşi gibi bir dizi etkinliğin yer aldığı karnavalda çocuklar hem hünerlerini gösterdi hem de eğlendi.
Yer yer çocukların coşkusuna anne-babaların da eşlik ettiği etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Köymen, çocukların taleplerini dinledi.
Etkinlikte popüler şarkılar eşliğinde 'zumba kids' gösterisi düzenlendi.
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6.05.2024 11:10:03. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi Spor Karnavalı Çocukları Eğlendirdi - Son Dakika
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