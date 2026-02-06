Maltepe Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Anma Programı

(İSTANBUL) - 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "1999 Marmara depreminden tam 24 yıl sonra, ne yazık ki aynı acıları yeniden yaşadık. Geçen onca zamana rağmen; yapı üretim süreçlerinden kentleşme politikalarına, afet yönetiminden denetim mekanizmalarına kadar pek çok alanda kalıcı çözümler üretilemediğini 6 Şubat depremleriyle bir kez daha gördük" dedi.

Maltepe Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında, hayatını kaybeden yurttaşları anmak üzere tören düzenledi. Törende konuşan Başkan Esin Köymen, hayatını kaybeden on binlerce yurttaşı anmak, acıyı, sorumluluğu ve ortak hafızayı diri tutmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Depremlerle birlikte yalnızca şehirler yıkılmadı. Aynı zamanda hayatlar, hayaller, aileler ve geleceğe dair umutlar enkaz altında kaldı. Aradan geçen zamana rağmen bu büyük felaketin yarattığı acı, hala ilk günkü tazeliğini koruyor" dedi.

Depremlere hazırlığın önemine dikkati çeken Köymen, " Türkiye, bir deprem ülkesidir ve bu ülkede yaşanan yıkımlar, doğanın değil; ihmalin, plansızlığın, rant anlayışının ve bilimden uzak kararların sonucudur. Ülkemizi en çok etkileyen depremlerden biri olan 1999 Marmara depreminden tam 24 yıl sonra, ne yazık ki aynı acıları yeniden yaşadık. Geçen onca zamana rağmen; yapı üretim süreçlerinden kentleşme politikalarına, afet yönetiminden denetim mekanizmalarına kadar pek çok alanda kalıcı çözümler üretilemediğini 6 Şubat depremleriyle bir kez daha gördük" diye konuştu.

"Maltepe Belediyesi olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz"

Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümünün kentlerde yaşadığını belirten Köymen, şöyle devam etti:

"Doğal yaşamı ve ekolojik dengeyi hiçe sayan büyük altyapı projeleri, plansız büyüme, göç baskısı ve rant odaklı politikalar; kentlerimizi depremlere karşı daha da kırılgan hale getiriyor. Toplumun güvenliği için toplanan vergilerin ve kaynakların amacı dışında kullanılması, afet toplanma alanlarının birer birer yok edilmesi, kentsel dönüşümün güvenli yaşam alanları üretmek yerine zorunlu göçlere neden olması, bugün hala yüzleşmemiz gereken gerçeklerdir. Deprem korkusunun, güvenli kentler yaratmak için değil; rant odaklı uygulamalara meşruiyet sağlamak için kullanıldığı bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bunun bedelini ise ne yazık ki yurttaşlarımız canlarıyla ödedi. Afet yönetimi bir bütündür. Bu bütün; zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarından oluşur. Ne yazık ki ülkemizde bu döngünün ilk iki aşamasının uzun yıllardır sağlıklı işlemediğini biliyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra ise, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde de ciddi eksiklikler yaşandığını hep birlikte deneyimledik. Özellikle afetlerin ilk 72 saati, hayati öneme sahiptir. Ancak bu konuda yeterli hazırlığa sahip olmadığımızı acı bir şekilde gördük. Bu nedenle mahalle bazlı örgütlenme, afet gönüllülüğü ve yerel dayanışma ağları, hayati bir öneme sahiptir. Bu noktada muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve yurttaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Bizler de Maltepe Belediyesi olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

"Bir dairenin birkaç metrekare küçülmesi değil, bir canın yitirilmesi asla kabul edilemez"

Afet toplanma alanlarının ve geçici barınma alanlarının belirlenmesi, altyapı hazırlıklarının tamamlanması, afet risk haritalarının çıkarılması, mikro bölgeleme çalışmaları ve yapı envanterinin oluşturulması için yoğun bir emek veriyoruz. Zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarını merkeze alan bir anlayışla; afet odaklı eğitimlerimizi artırıyor, mahalle afet gönüllülerimizin sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda ise, yalnızca bina yenilemeyi değil; can güvenliğini, sosyal adaleti ve yerinde yaşamı esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Maltepe'de, emsal artışı olmadan yenilemeye olanak tanıyan seçeneklerimiz mevcuttur. Güçlendirme ise, yeterince konuşulmayan ama son derece önemli bir alternatiftir. Şunu açıkça ifade etmek isterim: Bir dairenin birkaç metrekare küçülmesi değil, bir canın yitirilmesi asla kabul edilemez. Bizim için öncelik, yurttaşlarımızın güvenliğidir. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük başta olmak üzere; eskimiş ve yıpranmış yapı stoklarının yenilenmesi konusunda kooperatifleşme, maliyet artı kar gibi farklı yapım modellerini de hayata geçirme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Köymen daha sonra program alanında afetlerde görev alan kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü yurttaşların katıldığı bilgilendirme ve tanıtım stantlarını ziyaret etti.