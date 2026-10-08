Maltepe'deki bina çökmeden önce kaydedilen görüntü ortaya çıktı! "Korkutmak istemem ama..." - Son Dakika
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Maltepe'deki bina çökmeden önce kaydedilen görüntü ortaya çıktı! "Korkutmak istemem ama..."

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Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken, binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya'nın duvardaki çatlakları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaya'nın görüntüde, çatlakların gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyerek "Ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" diye sorduğu duyuldu.

Maltepe'de alt katları çöken 7 katlı binada can kaybı yaşandı. Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, ekipler enkaz altında kaldığı belirlenen 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

7 KATLI BİNANIN 3 KATI ÇÖKTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın alttaki 3 katı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Binanın üst katlarında bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Enkazda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi ise enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Enkazda yakınları bulunan aileler, güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

ÇATLAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan Fatma Kaya'nın, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

"ÇATLAKLAR GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"

Görüntüde, Elif isimli bir kişiye seslenen Kaya'nın, "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dediği duyuldu.

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Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Izzet Emre Izzet Emre:
    Burada şaşırtıcı olan alttan 3 kat gidiyor ama üstte 4 kat daha var bu nasıl oluyor? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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