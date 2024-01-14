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Maltepe'de atık toplama merkezinde yabancı uyruklu çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
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Maltepe'de atık toplama merkezinde yabancı uyruklu çocuk cesedi bulundu

Maltepe'de bulunan bir atık toplama merkezinde, Füsun Sokak'ta kötü kokular gelmesi üzerine yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri tarafından bir buzdolabında yabancı uyruklu ve 15 yaşında bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu. Cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmazken, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe\'de atık toplama merkezinde yabancı uyruklu çocuk cesedi bulundu
14.01.2024 - 18:13,
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Maltepe'de, atık toplama merkezindeki bir buzdolabında yabancı uyruklu çocuk cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Füsun Sokak'ta yer alan atık toplama merkezinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler polis ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, atık merkezinin buzdolabında ceset buldu.

Yabancı uyruklu ve 15 yaşında erkek çocuğuna ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Ceset, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Maltepe'de atık toplama merkezinde yabancı uyruklu çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
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