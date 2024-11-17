Maltepe\'de Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Güncel

MALTEPE'de Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan doktor M.N.M.'ye saldıran şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Kasım Pazar günü saat 14.10 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını önlemeyi hedefleyen 'Beyaz Kod' butonuna basılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, hastanede görevli doktor M.N.M.'yi darbettikten sonra hastaneden ayrılarak motosikletiyle olay yerinden kaçan şüphelinin A.S.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin, bir süre önce aynı hastanede babasının tedavi görmesi ve hayatını kaybetmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken darbedilen doktorun ise A.S.A.'nın babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenilen A.S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.